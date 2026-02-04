大同生命SV.LEAGUE WOMENのAstemoリヴァーレ茨城は3日（火）、2026年度バレーボールスクール生の新規募集を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 対象となるのは2026年4月時点で小学6年生か中学生の女子。募集人数は若干名としており、申し込み多数の場合は事務局にて抽選を行うとのこと。申し込みは専用フォームより受け付けており、期限は3月15日（日）までとしている。 バレー