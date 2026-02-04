V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のヴィアティン三重は3日（火）、3月7日（土）と8日（日）に日硝ハイウエーアリーナで開催される大同特殊鋼知多レッドスターとのホームゲームへ三重県に在住、在勤、在学の方を無料招待すると発表した。 この無料招待は代表者が三重県に在住、在勤、在学していれば、同行者が三重県民以外の方でも申し込みが可能だ。席種は2階席としている。