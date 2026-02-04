お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（43）が4日、自身のインスタグラムを更新。アクティブすぎる節分の様子を披露した。青木アナは、鬼のお面を被った矢部と2人の子供たちの様子を投稿。「鬼は外！」「いてて」「弟を放せ！」「つかまった！」「鬼の逆襲」とのコメントを添えた写真を投稿。さらに「2026節分。激しい戦いでした」とし「あれ？豆まきってこういう感じだっけ