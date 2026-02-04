女優の観月ありさ（49）が4日、自身のインスタグラムを更新し、同い年の女優との再会ショットを公開した。「瀬戸朝香ちゃんと再会」と書き出し、この日放送の日本テレビ「1周回って知らない話2時間SP」で共演の女優・瀬戸朝香と笑顔の2ショットを投稿。「21歳の時に『ボーイハント』というドラマで共演させて頂いてからのお付き合い！！！大学生の役だったね」と振り返り、「時は経ち本当に数十年振りに再会した朝香ちゃん。