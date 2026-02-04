ＲＩＺＩＮなどで活躍する格闘家の扇久保博正が４日、自身のＸを更新。「ボルボふたたび」と、写真付きで新車を購入したことを明かした。扇久保は自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで内装も披露。「第２台ボルボ、前回はＸＣ４０、今回はＸＣ６０。ワンランク上のおっさんっていう感じですね」とし、実際に乗車した感想なども語った。１月５日にガードレールに激突する単独事故を起こし、愛車のボルボがボロボロに。写真を添え