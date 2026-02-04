「心優しい猫」に多く見られる5つの特徴 1.鳴き声が小さく穏やか 心優しい性格の猫は、自分の要求を押し通そうと激しく鳴き続けることが少ない傾向にあります。 お腹が空いたときや遊んでほしいときも、「ニャーニャー」と大きな声で叫ぶのではなく、「ンー」や「ミャッ」といった控えめで短い声で、飼い主にそっと語りかけるように伝えます。 これは、周囲の状況をよく見ており、過度に興奮せずに落