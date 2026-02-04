４日は「立春」。青空の下、飯田市では竜峡小梅の花が咲き始めていました。この畑は市内の中でも毎年開花が早いそうで、今年も例年通りに咲き始めたということです。近所の人は「朝寒かったけどちょっと暖かくなってきたから。春が少しずつ来てるっていう感じ」４日の県内は高気圧に覆われて晴れ、日差しの暖かさを感じる1日となりました。日中の最高気温は飯田市南信濃で14.4度、飯田で12.8度、伊那で12.2度など3月並みのところが