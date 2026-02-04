タレントの渡辺直美が2日、日本テレビ系バラエティー番組「しゃべくり007」に出演。米国での仕事事情をぶっちゃけ、スタジオを驚がくさせた。 渡辺は2021年4月、活動拠点を米国に移すと発表。米国のエージェント会社2社と契約し、マネジメントは吉本興業と継続した。数々のレギュラー番組を抱える中で全てを手放し、米国でゼロからの挑戦に挑んだ。 2024年には、英国・BBCが発表した人々を鼓舞し影響を与えた