タレントの辻希美（38）が4日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話2時間SP」（後7・00）にゲスト出演。5児の子育てと芸能活動との両立について語った。「総勢13人！子だくさんママの本音」という企画で、5児のママ・辻希美、4児のママ・東原亜希、4児のママ・加藤夏希が登場。子だくさんママのリアルを語った。辻は視聴者から寄せられた「子だくさんで大変のになぜ芸能活動を辞めないの？」に真剣回答。「私は芸能界しか