プレミアリーグ第24節で、トッテナムはマンチェスター・シティと2-2のドローに持ち込んだ。前半に2失点を喫したものの、後半に入り息を吹き返したように鋭いパフォーマンスを見せたスパーズは、ドミニク・ソランケの2ゴールで追いつくことに成功している。この試合後、キャプテンのDFクリスティアン・ロメロの行動が物議を醸した。ロメロは移籍市場が閉まった直後、シティ戦でのチームを称えつつ、補強が進まなかったことでフロン