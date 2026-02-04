一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を2月4日正午から5日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ホテルニューオータニが39,675円から、第一ホテル東京が21,760円から、グランドニッコー東京台場が21,370円から、札幌ビューホテル大通公園が8,440円から、メルキュール札幌が7,308円