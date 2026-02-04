高円宮妃久子さまは4日、横浜市で開かれた日本に滞在する外交官が日本を撮影した写真展をご覧になりました。この写真展、「にっぽん大使たちの視線」は駐日大使をはじめとする各国の外交官がとらえた日本の姿を写真で表現してもらおうと1998年に高円宮さまや故・橋本龍太郎さんらの尽力で始まりました。28回目の今回は、「Rhythm of Life in Japan」をテーマに36の国と地域の57人の外交官から応募があったということです。久子さま