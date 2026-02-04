ブルペンで汗を流す山崎＝宜野湾（花輪久写す）横浜ＤｅＮＡの春季キャンプ第１クール最終日は４日、沖縄県宜野湾市のユニオンですからスタジアム宜野湾で行われた。温かい日差しの下、エース東が初めてブルペン入りした。２度目のブルペン入りとなった山崎の投球練習では、相川監督がマスクをかぶり、ボールを受ける場面も。実戦形式の打撃練習も行われ、竹田や吉野らが登板した。宮崎はランチ特守に励み、精力的に汗を流し