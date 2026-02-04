アイドルグループ・SixTONESの松村北斗が、1年を通して優秀な活躍をした俳優や映画・ドラマ等を表彰する「2026年 第50回エランドール賞」でエランドール賞を受賞。4日、都内で行われた授賞式に登壇して喜びを語り、お祝いゲストに映画『すずめの戸締まり』の新海誠監督がサプライズ登場した。松村北斗○松村北斗多くの方が口にしますが、いざ賞をいただいても、それがなかなか「自分の実力で、自分に与えられた賞だ」とは思えない