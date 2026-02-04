【モデルプレス＝2026/02/04】女優の芳根京子が、日本映画テレビプロデューサー協会主催の「2026年 エランドール賞」を受賞し、4日に都内で行われた授賞式に登壇した。【写真】芳根京子「めおと」共演者がサプライズ祝福◆芳根京子「エランドール賞」受賞に喜び映画「君の顔では泣けない」「雪の花〜ともに在りて〜」、ドラマ「まどか26歳、研修医やってます！」「波うららかに、めおと日和」「晴れたらいいね」 での演技が評価さ