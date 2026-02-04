2026年2月4日午後、警察が盗難車両として追跡していた原付バイクが停車中の軽貨物車に衝突する事故がありました。警察によりますと2月４日午後3時50分頃、盗難車両の通報を受けた白バイ隊員が高知市の国道33号を東向きに走行していた盗難車両と特徴が似た原付バイクを発見しました。隊員が停止を求めたところ、バイクはその場から逃走し、高知市上町5丁目の交差点で停車中の軽貨物車に追突する事故を起こしたものです。原付バイク