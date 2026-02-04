デンマークデザインウォッチブランドBERINGから、日本限定「チェリーブロッサム」が2月4日(水)発売♡日本の桜色をまとった特別なカラーと、控えめな輝きのダイヤモンドが上品に光る時計です。ミニマリズムと伝統美を融合させた洗練デザインで、春の装いにそっと彩りを添えます♪ 日本限定チェリーブロッサムの魅力 「チェリーブロッサム」コレクションは、日本のために特別製造された桜色