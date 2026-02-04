タレントの東原亜希（43）が4日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話2時間SP」（後7・00）にゲスト出演。日本代表男子前監督でシドニー五輪柔道100キロ超級金メダリストの夫・井上康生氏（47）の現役時代に壮絶なバッシングを受けたことを明かした。「総勢13人！子だくさんママの本音」という企画で、芸能界の子だくさんママが集結。5児のママ・辻希美、4児のママ・東原亜希、4児のママ・加藤夏希が登場した。東原は年子