歌舞伎俳優の中村隼人（32）が4日、都内で京橋税務署主催の「スマホで確定申告」体験イベントに出席した。「e―TAX」は国税庁ホームページからスマホ一つで確定申告ができる。この日は歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（26日まで）夜の部「梅ごよみ」の出演を前に同システムの体験を行った。「手ごろにできる。1度チャレンジして欲しい」と呼びかけた。「梅ごよみ」では芸者2人から好意を寄せられる色男・丹次郎を演じている