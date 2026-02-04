「老後破産」という言葉を聞くと、将来が不安になるという人は少なくありません。さらに「孤独」という言葉が加わると、恐怖にさえ感じる人もいるのだとか。いずれも恐ろしいことですが、物価高やインフレ不安は老後にどのような影響を与えるのでしょうか。物価高やインフレ不安は誰にでも不安を抱かせます。そのなかでも収入が限られた老後では、その状況が大きな不安になることもあります。今回は、物価高やインフレ不安によって