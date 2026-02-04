All About ニュース編集部では、2025年10月27〜28日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、子育てがしやすい市に関するアンケートを実施しました。その中から、北海道で「子育てがしやすいと思う市」の結果をご紹介します。【6位までの全ランキング結果を見る】2位：函館市／41票函館市は、北海道南部に位置する港町。異国情緒あふれる美しい街並みが印象的で、函館山からの夜景や新鮮な海産物など、観光資源も豊富です。新幹