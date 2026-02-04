【GU】大人世代コーデに今すぐ使える「トレンド小物」を発見！今シーズン取り入れたいトレンドのシューズとバッグが、GU（ジーユー）なら全て2990円のプチプラでそろいます。コーディネートと一緒にご紹介します。1. ストラップ効果でフィット感も高い「バレエスニーカー」「ストラップバレエスニーカー」（税込2990円）は、バレエシューズの軽やかなデザインと、スニーカーの快適なはき心地を備えた、まさにいいどころ取りの一足