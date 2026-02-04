2026年1月30日、中国のポータルサイト・捜狐に「なぜ日本の3Dアニメ技術は20年前のピクサーにも追いついていないのか？」とする記事が掲載された。記事は、「最近、ある日本のweb漫画家がX（旧ツイッター）上で『なぜ日本の3Dアニメ技術は、20年前のPixar（ピクサー）にも追いついていないのか？』という話題を持ち出した。彼は投稿文の中で『技術がないわけではない』『日本人が3Dアニメが嫌いだから』と述べている」と紹介した。