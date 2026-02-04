J1アビスパ福岡は4日、福岡市の雁の巣球技場で「百年構想リーグ」の開幕戦に向けた練習を公開した。8日にホームで岡山を迎え撃つ一戦を前に、塚原真也暫定監督は「明日にでも開幕していい状況」と手応えを口にした。開幕戦で注目されるのは、特別指定選手として承認される見込みの前田快（神奈川大）だ。キャンプでは豊富な運動量で評価を高め、4日の実戦形式の練習では大黒柱の見木とコンビを組んだ。主力ボランチだった松