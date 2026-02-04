２月５日（木）の近畿地方は、日中はさらに気温アップ。３月並みの気温の高さの所が多いでしょう。近畿地方は、南から張り出す高気圧の圏内となり、全域で晴れ間がある見込みです。ただ、日本海を発達しながら進む低気圧に向かう湿った空気の影響で、日中は４日（水）よりも雲が多くなりそうです。雲が広がっても雨の降る所はなく、暖かい空気も流れ込むため、日ざしは前日より少なくなっても、気温が高くなるでしょう。朝