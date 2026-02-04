“戦後最短”の争いとなった衆議院選挙。短い期間で政策などを見極め、投票先を選択することが求められています。そうした中で存在感を増しているのが、様々な情報が溢れる「SNS」です。その情報は本当か？判断する上で、どんなことに注意するべきなのでしょうか。■平井友莉アナ「街のみなさんは投票先を選ぶ時何を参考にしているのでしょうか」■70代「新聞、テレビですね」■20代「テレビとかHPとかですかね。SNSをよく見ます」