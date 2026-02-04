俳優の川崎麻世が3日、自身のアメブロを更新。体調を崩した義母に代わり、妻・花音さんが経営する飲食店のヘルプに入っている近況を明かした。【映像】“21歳差婚”川崎麻世、結婚式での夫婦ショット披露川崎は、「妻の母が胃腸炎でまだ体調が悪く、昨夜は発熱しお店に出れなくなり、急遽俺がまた店のお手伝いに行って来ました」と報告し、妻との2ショットを公開した。続けて「妻は、グルメの築地でダイニングバーを16年経営