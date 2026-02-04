第６３回報知オールスターカップ・Ｓ３は２月４日、川崎競馬場の第１１Ｒ（２１００メートル、良馬場）で１２頭（南関東１０、他地区２、ヘラルドバローズは競走除外）により争われ、半姉に昨年急死したジェンティルドンナをもつ、スレイマン（牡８歳、大井・藤田輝信厩舎、父キングカメハメハ）が序盤から一度も先頭を譲らず、２分１７秒８のタイムで逃げ切り勝ち。昨年の埼玉新聞栄冠賞・Ｓ３に続く南関東重賞２勝目を挙げた。