カシオ計算機は2月2日、本格アウトドアウオッチ「PRO TREK（プロトレック）」の新製品として、里山の保全活動に取り組む日本自然保護協会、および同協会の大使を務める「かえるのピクルス」とのトリプルコラボレーションモデル「PRJ-B001NJ」を発表した。3月13日に発売する。価格は36,300円。PRJ-B001NJ○自然との共生や環境保全への想いへの共感からコラボが実現「PRJ-B001NJ」は、葉っぱを手にした「アース＆ピクルスビーンドー