新日本プロレス４日の福島大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）が、衝撃のプロレスデビューから１か月で?成長?の手ごたえをアピールした。東京五輪柔道１００キロ級金メダルのウルフは１月４日の東京ドーム大会で鮮烈デビュー。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬを破っていきなりシングルタイトルを手に入れた。１１日大阪大会ではＨ．Ｏ．Ｔの成田蓮とのＶ１戦が早くも決定済み