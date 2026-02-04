エボリューション４日の新木場大会に、昨年限りでＧＬＥＡＴを退団した愛鷹亮（３６）がサプライズ登場した。愛鷹が姿を見せたのはこの日の大会オープニングだった。ＧＭの石川修司がマイクを持ってあいさつしていたところをリングに上がり「今日俺がこの場に来させてもらったのは、１つしかありません。このエボリューションという大会に興味があります」と表明。昨年１２月３１日をもって退団したＧＬＥＡＴでは石川、諏訪魔