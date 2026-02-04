俳優の芳根京子が、1年を通して優秀な活躍をした俳優や映画・ドラマ等を表彰する「2026年 第50回エランドール賞」でエランドール賞を受賞。4日、都内で行われた授賞式に登壇して喜びを語り、お祝いゲストにドラマ『波うららかに、めおと日和』で共演した和久井映見がサプライズ登場した。芳根京子○芳根京子私はエランドール賞にとても憧れがあり、いつかご縁があるといいなと思っておりました。昨年はデビューから12年が経ち、そ