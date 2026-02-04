俳優の中条あやみさん（29）が2026年2月3日、自身のインスタグラムを更新。ロックミュージシャンの布袋寅泰さん（64）との笑顔ショットを披露した。「45周年を迎えられた布袋さんのライブに」中条さんは、「45周年を迎えられた布袋さんのライブに」と報告し、布袋さんと肩を寄せ合う2ショットを投稿した。「会場の熱気に乗っかってCMの時のようにおじちゃーんと叫んじゃいました」とつづっていた。最後は「お誕生日おめでとうござ