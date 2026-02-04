円売り優勢、ドル円は１５６円台後半に一段高衆院選を意識して＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、円売りが優勢。今週末に迫る衆院選を意識して、与党勢力の優勢報道や高市首相の円安容認ともとれる発言などが背景。今日の東京株式市場では日経平均にやや調整売りが入ったものの、買い銘柄が多く活況を呈していた。与党勢力継続への期待も大きいようだ。そのなかで、ロンドン市場でもドル円は買われ、一時156.80付近と