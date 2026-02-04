2月4日は暦の上では春となる「立春」。高止まりが続くコメ価格に変化はあるのか、スーパーを取材しました。北海道・恵庭市にある農産物直売所。並んでいたのは「ゆめぴりか」や「ななつぼし」などの銘柄米です。価格を見ると、「ゆめぴりか」は5kgで税込み3980円、「ななつぼし」は税込み3900円と、それぞれ4000円を切っています。実はこの直売所では、3日からコメの価格を5％値下げしました。この価格にお客さんからも「安くなっ