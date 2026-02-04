島原市などで作る島原半島ジオパーク協議会は3日の小委員会で、雲仙・普賢岳の噴火活動でできた「平成新山」の登山を認めるよう検討を求める上申書をまとめました。 雲仙・普賢岳の噴火活動でできた溶岩ドーム「平成新山」は、現在も岩石が崩落する恐れがあるとして、周辺の約950ヘクタールが「警戒区域」に指定され立ち入りが禁止されています。 3日に開かれた小委員会には、火山の専門