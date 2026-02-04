本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け半導体関連株を中心に利益確定売りが優勢となり、前日比427円安の5万4293円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は121社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、電線・加工品事業好調で第3四半期営業利益は2.1倍で着地した平河ヒュ&