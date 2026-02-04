本日メジャーデビューとなった高校2年生のシンガーソングライター・実来（読み：ミクル）が、デビュー曲「まだ選ばれていない僕らへ」のMVを公開した。今回の楽曲「まだ選ばれていない僕らへ」は、激しいギターロックに17歳の彼女の先の見えない不安感や焦燥感を込めた等身大のメッセージが込められた楽曲だという。MVは、監督にHANAの「Blue Jeans」などを手掛ける大久保拓朗を迎え、関東近郊のスクラップ工場で撮影。暗視カメラ