irienchyが、2026年3月4日にリリースするメジャー1stアルバム『UNiQUE』の収録曲数とジャケット写真を解禁した。2025年にリリースされた「飛行船」「サイダー」「Echoes」に加え、未発曲8曲の計11曲が収録される。ジャケット写真は「全部繋がっている日常」を表現したもので、楽曲コンセプトが散りばめられたデザインになっているという。未発曲のタイトルは後日発表予定なので、続報をお待ちいただきたい。ジャケット写真さらに、