6人組アイドルグループ「クマリデパート」の鈴音リンがスポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。143センチと小柄なキャラクターは、どこか妖精のような愛らしさを帯びている。そんな鈴音に活動の指針を尋ねると、表情は一変。「精神的に向上心がないものは馬鹿だ」。明治の文豪が残した一節を胸に刻み、前へ進み続ける彼女の内側には、外見では想像できないほどの力強い意志が息づいていた。（「推し面」取材班）「夏目漱