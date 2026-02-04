スターバックスからの発表です。【映像】スターバックスからの発表「スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、2016年より全国各地で展開しております日本各地にあるその地元の産業、素材を取り入れ、地元の職人と開発し、その地域で販売する「JIMOTO Made」から、この度、新商品として『JIMOTO Madeレザーボトルショルダーバッグ台東』を東京都台東区のスターバックス10店舗にて2026年2月11日（水）より販売いたします。『