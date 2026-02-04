王将戦第3局は永瀬拓矢九段（33）が藤井聡太六冠（23）に勝利し、通算成績を2勝1敗としました。王将戦の初制覇まであと2勝です。【映像】実際の対局の様子王将戦七番勝負第3局の2日目は、東京・立川市の「オーベルジュときと」で、永瀬九段が封じた55手目が開封され、午前9時に始まりました。持ち時間は8時間ですが、残りは藤井六冠がおよそ3時間40分、永瀬九段はおよそ5時間でした。1勝1敗で迎えた第3局は、藤井六冠が投了