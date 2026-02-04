記者会見するフィギュアスケート米国代表のイリア・マリニン（左）とアンバー・グレン＝4日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートで団体2連覇を狙う米国の4選手が4日、ミラノで記者会見し、男子の初代表で世界選手権覇者のイリア・マリニンは「米国チームの一員になることをずっと夢見てきた。ともに支え合いたい」と出場に意欲を示した。ショートプログラム（SP）とフリーの