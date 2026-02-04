サッカーのJ1川崎フロンターレは4日、川崎市内で練習を公開し、MF大関友翔（20）が8日に柏との開幕戦を控える明治安田百年構想リーグに向けて全開スタートを誓った。飛躍が期待される2028年ロサンゼルス五輪世代の成長株は「どれだけ勢いを持ってスタートダッシュが切れるかが大事」と柏戦に照準。優勝したU―23アジア杯では4試合3得点と活躍し、実戦を重ねて迎える新シーズンに向け「みんなより体の部分はできている。エンジ