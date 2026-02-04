茨城県日立市かみね動物園からの発表です。【映像】茨城県日立市かみね動物園からの発表「当園にて飼育しておりましたアジアゾウ『ミネコ』が死亡しましたのでお知らせします。2026年2月1日（日曜）死亡を確認しました。長年皆様に親しんでいただきありがとうございました。これで当園のアジアゾウは1頭の飼育となります。個体情報・愛称：ミネコ・性別：メス・生年月日：1981年10月1日・年齢：44歳・死因：循環器不全アジアゾウ