AKASAKIが、新曲「アクション」を本日配信リリースした。2025年11月にSNSでサビ音源が先行公開されており、すでにSNS総再生回数が1,000万回を超えている本作は、「誰だってアダルトは見るけど 知らん顔して今日も歩いている」「大胆なアクションを 君ともう1回」といった、思春期特有のストレートな衝動や背徳感をユーモラスかつパワフルに描いたリリックが魅力の1曲だという。また、2025年末の＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞でも初披