山川豊が、デビュー45周年記念曲「駅」を本日リリースした。あわせて、同楽曲のMVも公開された。「駅」は、冬の駅での男と女の切ない別れのシーンを描く演歌作品とのことで、山川本人が作曲を担当した作品になっている。また山川豊が、兄の鳥羽一郎、甥の木村徹二と3人で歌唱しているシングル「あぁひとり旅」1月28日に発売されたので、こちらも是非チェックしてほしい。◾️シングル「駅」2026年2月4日（水）発売配信