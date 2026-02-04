Myukが、2ndアルバム『Celeste』を本日リリースした。さらに、各楽曲のプロデューサーや過去の対バン、バンドサポートなど関連アーティストからのコメントも合わせて公開された。◆◆◆◾️大貫みく（the peggies）デビュー5周年、本当に本当におめでとう！Myukちゃんと出会って、はじめは友達だったけど最近ではライブのサポートをさせてもらったりして、一緒に歩みを過ごせて幸せです！これからもM