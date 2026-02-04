muqueが2月4日(水)にリリースしたニューデジタルシングル「DARK GAME」のMVを公開した。MVは「百鬼夜行」をテーマに、人間と妖怪が共存する街を舞台に描かれた映像となっている。muqueと共に天狗や青鬼、河童などの妖怪たちが街に現れる様子を、ダークでシネマティックな映像表現で構築。監督は、野田洋次郎、BAD HOP、kZmなどの映像作品を手がける映像ディレクター・Ryo Sudaが務めた。2025年末、ベーシスト・Lenonの卒業を経て3