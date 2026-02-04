[Alexandros]・川上洋平 × SennaRinが、2026年1月30日より公開中の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の挿入歌である「ENDROLL」のMVを公開した。本楽曲「ENDROLL」は、川上洋平と、シンガー・SennaRinによるデュエットソングだ。作曲・編曲は、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の音楽を手がける澤野弘之、作詞はSennaRin（作詞家表記:SENNARIN）が担当している。川上洋平による